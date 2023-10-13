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Президент: Дружеские и братские отношения с Кыргызстаном успешно развиваются

Президент: Дружеские и братские отношения с Кыргызстаном успешно развиваются Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 13:39
Президент: Дружеские и братские отношения с Кыргызстаном успешно развиваются

Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

"Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководство Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны", - сказал он.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Friendly and brotherly relations between Kyrgyzstan and Azerbaijan are developing successfully
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri uğurla inkişaf edir"

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