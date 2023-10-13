Президент: Дружеские и братские отношения с Кыргызстаном успешно развиваются

Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются.

Дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

"Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-кыргызский инвестиционный фонд. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководство Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии страны", - сказал он.