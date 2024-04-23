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Президент: Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29 кажется вполне реалистичным

Президент: Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29 кажется вполне реалистичным Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 16:31
Президент: Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29 кажется вполне реалистичным

Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29, по крайней мере, по базовым принципам, кажется вполне реалистичным.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Глава государства добавил, что достижение соглашения по базовым принципам также рассматривается как вариант, а в дальнейшем можно потратить время на детализацию положений. "К тому времени проект соглашения даже может быть готов. Считаю, что для этого обе стороны должны просто работать от души", - отметил глава государства.

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