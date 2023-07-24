Президент: Для меня важно не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства

Президент: Для меня важно не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства

Для меня важным является не то, что западные СМИ пишут об Азербайджане, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего государства.

https://static.report.az/photo/85bed8c0-1efe-3381-841a-0d096257f6f3.jpg https://static.report.az/photo/85bed8c0-1efe-3381-841a-0d096257f6f3.jpg

Для меня важным является не то, что западные СМИ пишут об Азербайджане, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего государства. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group. "Поговорив c людьми, Вы можете узнать, что они думают о нашем правительстве, правильны ли наши действия или нет. Вы знаете, сплоченность общества и сильная общественная поддержка, конечно же, вызваны не только нашей политикой и освобождением раннее оккупированных территорий. Но также являются реакцией на антиазербайджанскую пропаганду. И если кто-то на Западе думает, что оскорбляя государственных чиновников, распространяя клевету и слухи, они смогут влиять на общественное мнение в Азербайджане, возможно, они правы, но это влияние будет происходить не в том направлении, в каком им нужно", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал