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Президент: Для меня важно не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства

Президент: Для меня важно не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства Для меня важным является не то, что западные СМИ пишут об Азербайджане, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего государства.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:03
Президент: Для меня важно не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства

Для меня важным является не то, что западные СМИ пишут об Азербайджане, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего государства.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Поговорив c людьми, Вы можете узнать, что они думают о нашем правительстве, правильны ли наши действия или нет. Вы знаете, сплоченность общества и сильная общественная поддержка, конечно же, вызваны не только нашей политикой и освобождением раннее оккупированных территорий. Но также являются реакцией на антиазербайджанскую пропаганду. И если кто-то на Западе думает, что оскорбляя государственных чиновников, распространяя клевету и слухи, они смогут влиять на общественное мнение в Азербайджане, возможно, они правы, но это влияние будет происходить не в том направлении, в каком им нужно", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: For me most important is not what Western media write about Azerbaijan, but what people of Azerbaijan think about policy of our government
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Mənim üçün Qərb mətbuatının Azərbaycan haqqında yazdığı deyil, xalqın hökumətimizin siyasəti barədə düşündüyü vacibdir"

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