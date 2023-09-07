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Президент: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются приоритетом во внешней политике

Президент: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются приоритетом во внешней политике Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 15:38
Президент: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются приоритетом во внешней политике

Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и международных учений "Баку-2023".

"Неслучайно, что за последние несколько лет я совершил многочисленные визиты в страны, входящие в организацию. Главы государств и правительств стран-членов организации также совершили многочисленные визиты в Азербайджан, в этом году также намечаются визиты. То есть это еще раз показывает, что мы на правильном пути", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan bütün dövrlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsinə öz dəstəyini əsirgəməyib"

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