Президент: Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются приоритетом во внешней политике

Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.

Для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются первостепенной задачей во внешней политике.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) и международных учений "Баку-2023".

"Неслучайно, что за последние несколько лет я совершил многочисленные визиты в страны, входящие в организацию. Главы государств и правительств стран-членов организации также совершили многочисленные визиты в Азербайджан, в этом году также намечаются визиты. То есть это еще раз показывает, что мы на правильном пути", - отметил глава государства.