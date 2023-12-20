Президент: Динамичное развитие отношений со Святым Престолом вызывает удовлетворение

Динамичное развитие отношений Азербайджана со Святым Престолом по восходящей линии вызывает удовлетворение.

Динамичное развитие отношений Азербайджана со Святым Престолом по восходящей линии вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску.

"История наших двусторонних отношений, служащих благим намерениям, богата знаменательными событиями и достижениями. Выражаю Вам признательность за Ваш большой личный вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, расширение нашего конструктивного диалога, а также за Вашу постоянную высокую оценку традиций мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

Верю, что образцовое сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию атмосферы взаимного доверия между цивилизациями и продвижению общечеловеческих ценностей", - говорится в письме.