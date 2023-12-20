Президент: Динамичное развитие отношений со Святым Престолом вызывает удовлетворение

Динамичное развитие отношений Азербайджана со Святым Престолом по восходящей линии вызывает удовлетворение.
Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску.
"История наших двусторонних отношений, служащих благим намерениям, богата знаменательными событиями и достижениями. Выражаю Вам признательность за Ваш большой личный вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, расширение нашего конструктивного диалога, а также за Вашу постоянную высокую оценку традиций мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.
Верю, что образцовое сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию атмосферы взаимного доверия между цивилизациями и продвижению общечеловеческих ценностей", - говорится в письме.