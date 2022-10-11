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Президент: Декларация о стратегическом партнерстве вывела отношения Баку и Бишкека на новый уровень

Президент: Декларация о стратегическом партнерстве вывела отношения Баку и Бишкека на новый уровень Полгода назад мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве, декларация вывела наши отношения на качественно новый уровень.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 16:17
Президент: Декларация о стратегическом партнерстве вывела отношения Баку и Бишкека на новый уровень

Декларация о стратегическом партнерстве вывела отношения Азербайджана и Кыргызстана на качественно новый уровень.

Как cообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил по итогам первого заседания Межгосударственного совета между Азербайджаном и Кыргызстаном в Бишкеке.

Глава государства напомнил, что полгода назад в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан была подписана декларация о стратегическом партнерстве, которая вывела отношения двух стран на качественно новый уровень.

Ильхам Алиев добавил, что сегодня стороны отмечают, как реализуется данная декларация, "так как то, что было определено этой декларацией сегодня трансформируется в сферу реальной политики".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə iki ölkə arasında münasibətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırıb”
Версия на английском языке President: Declaration on strategic partnership takes Baku-Bishkek relations to new level

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