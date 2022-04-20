Президент: Декларация о стратегическом партнерстве предопределит характер и форму отношений

"Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень. Подписано десять документов, и я хотел бы особо отметить два из них - Декларацию о стратегическом партнерстве и Меморандум о создании Межгосударственного совета. Оба документа будут предопределят

"Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень. Подписано 10 документов, среди которых я бы особо отметил два. Это – Декларация о стратегическом партнерстве и создание Межгосударственного совета. Оба эти документа будут в основном предопределять характер и форму наших отношений. Стратегическое партнерство – это высокий уровень взаимодействия и настраивает нас на сотрудничество именно стратегического характера".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках совместного с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявления для прессы.

"В рамках Межгосударственного совета мы более эффективно и активно будем обсуждать, регулярно обсуждать вопросы как двусторонней повестки дня, так и региональную и международную проблематику.

Касаясь международной сферы, должен сказать, что Кыргызстан и Азербайджан во всех международных организациях традиционно всегда поддерживают друг друга. Мы благодарны за поддержку Кыргызстана в продлении срока азербайджанского председательствования в Движении неприсоединения. Также в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ЕСО мы всегда оказываем взаимную поддержку", - заявил глава государства.