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Президент: Декларация о стратегическом партнерстве предопределит характер и форму отношений

Президент: Декларация о стратегическом партнерстве предопределит характер и форму отношений "Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень. Подписано десять документов, и я хотел бы особо отметить два из них - Декларацию о стратегическом партнерстве и Меморандум о создании Межгосударственного совета. Оба документа будут предопределят
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 16:34
Президент: Декларация о стратегическом партнерстве предопределит характер и форму отношений

"Сегодня наши отношения вышли на качественно новый уровень. Подписано 10 документов, среди которых я бы особо отметил два. Это – Декларация о стратегическом партнерстве и создание Межгосударственного совета. Оба эти документа будут в основном предопределять характер и форму наших отношений. Стратегическое партнерство – это высокий уровень взаимодействия и настраивает нас на сотрудничество именно стратегического характера".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках совместного с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым заявления для прессы.

"В рамках Межгосударственного совета мы более эффективно и активно будем обсуждать, регулярно обсуждать вопросы как двусторонней повестки дня, так и региональную и международную проблематику.

Касаясь международной сферы, должен сказать, что Кыргызстан и Азербайджан во всех международных организациях традиционно всегда поддерживают друг друга. Мы благодарны за поддержку Кыргызстана в продлении срока азербайджанского председательствования в Движении неприсоединения. Также в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, ЕСО мы всегда оказываем взаимную поддержку", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: Declaration on Strategic Partnership will predetermine nature and form of relations
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə münasibətlərin xarakterini və formasını qabaqcadan müəyyən edəcək"

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