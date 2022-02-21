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Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС

Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность встречи, состоявшейся в декабре прошлого года в Брюсселе по инициативе президента Шарля Мишеля с участием премьер-министра Армении. Подчеркнув важность брюссельской повестки дня, президент Иль
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 13:02
Президент дал поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве с ЕС
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность встречи, состоявшейся в декабре прошлого года в Брюсселе по инициативе президента Шарля Мишеля с участием премьер-министра Армении. Подчеркнув важность брюссельской повестки дня, президент Ильхам Алиев отметил важность проведения обсуждений и практической работы в этом направлении, а также отметил, что высоко ценит поддержку, оказываемую Азербайджану в процессе разминирования.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 21 февраля во время приема делегации Европейского Союза во главе со специальным представителем по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Глава государства отметил, что соответствующим структурам даны поручения по интенсивному ведению переговоров по соглашению о сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном и его скорейшему завершению.

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Версия на английском языке President instructs stepping up talks on cooperation deal between EU, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident Aİ ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa dair saziş üzrə danışıqların intensiv şəkildə aparılması üçün tapşırıqlar verib

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