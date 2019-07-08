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Президент Cовета Европейского Союза прибыл в Азербайджан

Президент Cовета Европейского Союза прибыл в Азербайджан

Президент Cовета Европейского Союза Дональд Туск прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе визита в Баку Д.Туск встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также посетит Бакинский международный морской порт.

В ходе визита будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, расширение регионального сотрудничества, а также будущее программы Восточное партнерство.

10 июля Д.Туск посетит Армению, 11 июля - Грузию.

11 июля президент Европейского совета примет участие в открытии 16-ой международной Батумской конференции, посвященной 10-ой годовщине Восточного партнерства. 

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