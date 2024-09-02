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Президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию

Президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 13:11
Президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию.

Как сообщает Report, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем.

Байрамов напомнил, что Азербайджан в ноябре этого года примет глобальную климатическую конференцию COP29.

Министр также сообщил, что президент COP29 Мухтар Бабаев в ближайшее время совершит визит в Сербию, где обсудит вопросы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана.

По его словам, данный визит поспособствует еще большему развитию отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке COP29 President Mukhtar Babayev to visit Serbia
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Serbiyaya səfər edəcək

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