Президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев совершит визит в Сербию.

Как сообщает Report, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем.

Байрамов напомнил, что Азербайджан в ноябре этого года примет глобальную климатическую конференцию COP29.

Министр также сообщил, что президент COP29 Мухтар Бабаев в ближайшее время совершит визит в Сербию, где обсудит вопросы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана.

По его словам, данный визит поспособствует еще большему развитию отношений между двумя странами.