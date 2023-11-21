Президент: Чрезвычайно важно доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом

Чрезвычайно важно посредством всевозможных платформ доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом. В этом контексте необходимо еще больше оживить деятельность 4-го Комитета Генеральной Ассамблеи ООН и борьбу в рамках меж

Чрезвычайно важно посредством всевозможных платформ доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом. В этом контексте необходимо еще больше оживить деятельность 4-го Комитета Генеральной Ассамблеи ООН и борьбу в рамках международных организаций. В этой связи следует усилить роль женщин, оказывать еще большую поддержку их борьбе на пути деколонизации.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Сегодняшняя конференция предоставляет прекрасную возможность обсудить вызовы и возможности глобальной повестки дня, связанных с борьбой против колониализма, его последствий и неоколониализма. Уверен, что обсуждения, которые состоятся в рамках конференции, будут способствовать мобилизации совместных усилий в области борьбы с колониализмом, выдвижению новых идей и инициатив на благо человечества, с тем чтобы оставить будущим поколениям «мир, свободный от колониализма", - отметил глава государства.