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Президент: Чрезвычайно важно доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом

Президент: Чрезвычайно важно доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом Чрезвычайно важно посредством всевозможных платформ доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом. В этом контексте необходимо еще больше оживить деятельность 4-го Комитета Генеральной Ассамблеи ООН и борьбу в рамках меж
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 10:43
Президент: Чрезвычайно важно доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом

Чрезвычайно важно посредством всевозможных платформ доводить до внимания международной общественности тему борьбы с неоколониализмом. В этом контексте необходимо еще больше оживить деятельность 4-го Комитета Генеральной Ассамблеи ООН и борьбу в рамках международных организаций. В этой связи следует усилить роль женщин, оказывать еще большую поддержку их борьбе на пути деколонизации.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Сегодняшняя конференция предоставляет прекрасную возможность обсудить вызовы и возможности глобальной повестки дня, связанных с борьбой против колониализма, его последствий и неоколониализма. Уверен, что обсуждения, которые состоятся в рамках конференции, будут способствовать мобилизации совместных усилий в области борьбы с колониализмом, выдвижению новых идей и инициатив на благо человечества, с тем чтобы оставить будущим поколениям «мир, свободный от колониализма", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Neokolonializmlə mübarizənin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması olduqca vacibdir"

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