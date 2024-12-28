О нас

Президент Черногории: В эти скорбные минуты наши мысли рядом с дружественным азербайджанским народом

Президент Черногории: В эти скорбные минуты наши мысли рядом с дружественным азербайджанским народом Президент Черногории Яков Милатович направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 18:48
Президент Черногории: В эти скорбные минуты наши мысли рядом с дружественным азербайджанским народом

Президент Черногории Яков Милатович направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

От имени граждан Черногории и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

В эти скорбные минуты наши мысли рядом с Вами, дружественным азербайджанским народом и людьми, подвергшимися воздействию этого трагического происшествия. Мы солидарны с Вами".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Montenegro: ‘Our thoughts are with friendly people of Azerbaijan in these moments of profound grief’
Версия на азербайджанском языке Monteneqro Prezidenti: Bu kədərli anlarda düşüncələrimiz dost Azərbaycan xalqının yanındadır

Другие новости из категории

Лидер Вьетнама выразил соболезнования президенту Азербайджана
Лидер Вьетнама выразил соболезнования президенту Азербайджана
28 декабря 2024 г. 19:34
Президент Румынии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Румынии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
28 декабря 2024 г. 19:33
Премьер-министр Хорватии выразил соболезнования президенту Азербайджана
Премьер-министр Хорватии выразил соболезнования президенту Азербайджана
28 декабря 2024 г. 19:30
Президент Италии направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана
Президент Италии направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана
28 декабря 2024 г. 19:14
Президент Португалии выразил соболезнования президенту Азербайджана
Президент Португалии выразил соболезнования президенту Азербайджана
28 декабря 2024 г. 19:00
Представители дипкорпуса Бразилии выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой
Представители дипкорпуса Бразилии выразили соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой
28 декабря 2024 г. 18:39
Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
28 декабря 2024 г. 17:55
Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Кая Каллас выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
28 декабря 2024 г. 17:36
МИД: Партнерство с НАТО остается приоритетом внешней политики Азербайджана
МИД: Партнерство с НАТО остается приоритетом внешней политики Азербайджана
28 декабря 2024 г. 17:16
Ильхам Алиев: Самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ
Ильхам Алиев: Самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ
28 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi