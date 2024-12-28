Президент Черногории: В эти скорбные минуты наши мысли рядом с дружественным азербайджанским народом

Президент Черногории Яков Милатович направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Черногории Яков Милатович направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

От имени граждан Черногории и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

В эти скорбные минуты наши мысли рядом с Вами, дружественным азербайджанским народом и людьми, подвергшимися воздействию этого трагического происшествия. Мы солидарны с Вами".