Президент Черногории: В эти скорбные минуты наши мысли рядом с дружественным азербайджанским народом

Президент Черногории Яков Милатович направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.
От имени граждан Черногории и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
В эти скорбные минуты наши мысли рядом с Вами, дружественным азербайджанским народом и людьми, подвергшимися воздействию этого трагического происшествия. Мы солидарны с Вами".