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Президент: Через несколько лет общая мощность гидроэлектростанций на освобожденных территориях составит 500 МВт

Президент: Через несколько лет общая мощность гидроэлектростанций на освобожденных территориях составит 500 МВт В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортером "зеленой", в том числе водородной энергии.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 12:12
Президент: Через несколько лет общая мощность гидроэлектростанций на освобожденных территориях составит 500 МВт

В ближайшем будущем Азербайджан станет потенциальным экспортером "зеленой", в том числе водородной энергии. В соответствии с контрактами и меморандумами о взаимопонимании, подписанными с иностранными инвесторами, являющимися ведущими мировыми компаниями в сфере "зеленой" энергетики, производство энергии из возобновляемых источников в Азербайджане в ближайшие годы достигнет 10 ГВт. В октябре этого года в Азербайджане состоялось открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, разработанной компанией Masdar. Она является крупнейшей солнечной электростанцией в Каспийском и Кавказском регионах.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

Отметив, что в 2021-2023 годах в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре были введены в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 170 МВт, глава государства сказал: "К концу 2024 года этот показатель достигнет 270 МВт. Через несколько лет общая мощность наших ГЭС на освобожденных от армянской оккупации территориях составит 500 МВт".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Overall capacity of the hydropower plants in the territories liberated from the Armenian occupation are to reach 500 megawatts
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Erməni işğalından azad olunmuş ərazilərdə hidroelektrik stansiyaların ümumi gücü bir neçə ildən sonra 500 meqavat təşkil edəcək"

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