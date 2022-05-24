Президент Чехии поздравил Ильхама Алиева

Президент Чехии Милош Земан направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости.

Президент Чехии Милош Земан направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, в тексте поздравления говорится:

Ваше превосходительство,

От имени чешского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Независимости. Желаю Вам, Вашей стране и всему народу Азербайджана благополучия, единства и процветания.

Я высоко оцениваю очень хорошие отношения между Чешской Республикой и Азербайджанской Республикой. Верю, что эти связи и впредь будут развиваться в духе взаимного сотрудничества во всех сферах на благо наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.