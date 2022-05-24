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Президент Чехии поздравил Ильхама Алиева

Президент Чехии поздравил Ильхама Алиева Президент Чехии Милош Земан направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 14:39
Президент Чехии поздравил Ильхама Алиева
Ильхам Алиев

Президент Чехии Милош Земан направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента, в тексте поздравления говорится:

Ваше превосходительство,

От имени чешского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Независимости. Желаю Вам, Вашей стране и всему народу Азербайджана благополучия, единства и процветания.

Я высоко оцениваю очень хорошие отношения между Чешской Республикой и Азербайджанской Республикой. Верю, что эти связи и впредь будут развиваться в духе взаимного сотрудничества во всех сферах на благо наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.

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Версия на английском языке President of Czech Republic congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Çex və Portuqaliya prezidentləri İlham Əliyevi təbrik edib

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