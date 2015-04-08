​Президент Чехии посетит Азербайджан с официальным визитом

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан планирует в этом году совершить официальный визит в Колумбию, Мексику и Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на "Czech News Agency", об этом 7 апреля заявил руководитель департамента внешних связей канцелярии президента Чехии Хинек Кмоничек.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил эту информацию и отметил, что визит Земана в Азербайджан, который является вторым крупным поставщиком нефти в Чехию, запланирован на середину сентября.