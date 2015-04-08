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    ​Президент Чехии посетит Азербайджан с официальным визитом

    Визит планируется на середину сентября

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан планирует в этом году совершить официальный визит в Колумбию, Мексику и Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Czech News Agency", об этом 7 апреля заявил руководитель департамента внешних связей канцелярии президента Чехии Хинек Кмоничек.

    Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил эту информацию и отметил, что визит Земана в Азербайджан, который является вторым крупным поставщиком нефти в Чехию, запланирован на середину сентября. 

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