Президент Чехии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая

Президент Чешской Республики Петр Павел направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Чешской Республики Петр Павел направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Разрешите передать Вам и народу Вашей страны самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Между нашими странами существуют дружественные отношения, и верю, что совместными усилиями мы сможем добиться их всестороннего развития.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов, а народу Азербайджана – счастья и благополучия".