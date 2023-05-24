О нас

Президент Чехии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая

Президент Чехии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая Президент Чешской Республики Петр Павел направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 19:41
Президент Чехии направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая

Президент Чешской Республики Петр Павел направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Разрешите передать Вам и народу Вашей страны самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Между нашими странами существуют дружественные отношения, и верю, что совместными усилиями мы сможем добиться их всестороннего развития.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов, а народу Азербайджана – счастья и благополучия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Czech Republic sends letter of congratulations to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Çexiya lideri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Другие новости из категории

Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости
Румен Радев направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости
24 мая 2023 г. 19:37
Генсек Организации экономического сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек Организации экономического сотрудничества поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2023 г. 19:25
Переговорщик Госдепа ознакомится c последними договоренностями между Баку и Ереваном
Переговорщик Госдепа ознакомится c последними договоренностями между Баку и Ереваном
24 мая 2023 г. 18:44
Делегация ПЕА посетила Ассоциацию азербайджанской культуры и досуга Анталии
ФотоДелегация ПЕА посетила Ассоциацию азербайджанской культуры и досуга Анталии
24 мая 2023 г. 18:38
Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы
Фаттах ас-Сиси: Египет и Азербайджан связывают продолжающиеся многие годы прочные дружеские узы
24 мая 2023 г. 18:20
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии
24 мая 2023 г. 18:10
Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией
24 мая 2023 г. 17:33
Путин: Азербайджан играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня
Путин: Азербайджан играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня
24 мая 2023 г. 17:28
Федеральный президент Австрии поздравил президента Ильхама Алиева
Федеральный президент Австрии поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2023 г. 17:24
Президент Хорватии поздравил азербайджанского лидера
Президент Хорватии поздравил азербайджанского лидера
24 мая 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi