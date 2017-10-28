Президент Чан Дай Куанг: 2017 год наполнен особым смыслом для Вьетнама и Азербайджана

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

2017 год наполнен особым смыслом для Вьетнама и Азербайджана. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Мы гордимся тем, что, несмотря на ряд событий и нестабильность, имевшие место в истории в течение минувших 25 лет, традиционная дружба наших стран была сохранена, улучшена и в значительной степени укреплена. В результате совместных усилий наши страны наладили и добились развития эффективной дружбы и выгодного сотрудничества. Эти отношения внесли позитивный вклад в развитие обеих стран и являются прочной основой для нашего сотрудничества в контексте происходящих в мире перемен.

Я абсолютно убежден в том, что наша искренняя, традиционная дружба, интересы, прогресс двух стран и народов и впредь будут вносить вклад в дело укрепления мира на планете.

Ваше превосходительство господин Президент, желаю Вам и народу Азербайджана еще более благополучной и прекрасной жизни, а Вашей стране – новых успехов. Желаю постоянного укрепления и развития вьетнамо-азербайджанской дружбы и сотрудничества.

Прошу принять пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов на высшем государственном посту".