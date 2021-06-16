Президент: Было бы желательно участие стран ОИС в восстановлении освобожденных земель

"Тема сегодняшнего Саммита связана с наукой и технологиями, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что усиление научного и технологического потенциала нашей страны входит в число важнейших приоритетов".

"Тема сегодняшнего Саммита связана с наукой и технологиями, поэтому хотелось бы подчеркнуть, что усиление научного и технологического потенциала нашей страны входит в число важнейших приоритетов".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления в видеоформате на втором Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Глава государства отметил, что Азербайджан является членом международного космического клуба: "Сегодня мы располагаем тремя спутниками, в том числе двумя телекоммуникационными и одним, используемым для наблюдения за поверхностью Земли. Азербайджан избран страной, которая в 2023 году будет принимать Международный конгресс астронавтики. Это – признание со стороны международной космической общины достижений Азербайджана в данной сфере. В числе намеченных мною недавно пяти национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на предстоящие десятилетия входят также конкурентоспособный человеческий капитал и создание пространства современных инноваций".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что правительство предпринимает практические шаги в связи с развитием инноваций и стартап-экосистем: " Азербайджан подписал со Всемирным экономическим форумом соглашение о создании Аффилированного азербайджанского центра сети центров четвертой промышленной революции. Я объявил все освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии. При проведении работ по восстановлению и реконструкции мы будем использовать самые современные и инновационные технологии. Будут применяться концепции "умный город" и "умное село". Нам хотелось бы видеть участие компаний из братских государств ОИС в процессе реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана".