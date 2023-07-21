Президент: Брюссельский формат - вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана

Мы рассматриваем брюссельский формат в качестве некоего дополнительного, или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана. И пока что он работает, думаю, более или менее успешно.

Мы рассматриваем брюссельский формат в качестве некоего дополнительного, или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана. И пока что он работает, думаю, более или менее успешно.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Говоря о разнице между этим форматом и Минской группой, глава государства отметил: "Между этим форматом и Минской группой есть некоторая разница, поскольку он состоит не из тех же действующих лиц - одним из членов Минской группы была Франция, которой сейчас нет. Европейский Союз, опять же, как я уже сказал, не является реальным посредником переговорного процесса. Это некий фактор, который снижает напряжённость, что ли, и позволяет лидерам Армении и Азербайджана разговаривать и лучше понимать друг друга. Что касается Минской группы, на самом деле это не я, а они сами сделали её нефункциональной".