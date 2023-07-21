О нас

Президент: Брюссельский формат - вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана

Президент: Брюссельский формат - вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана Мы рассматриваем брюссельский формат в качестве некоего дополнительного, или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана. И пока что он работает, думаю, более или менее успешно.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 22:23
Президент: Брюссельский формат - вспомогательный механизм прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана

Мы рассматриваем брюссельский формат в качестве некоего дополнительного, или вспомогательного механизма прямого взаимодействия на уровне лидеров Армении и Азербайджана. И пока что он работает, думаю, более или менее успешно.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Говоря о разнице между этим форматом и Минской группой, глава государства отметил: "Между этим форматом и Минской группой есть некоторая разница, поскольку он состоит не из тех же действующих лиц - одним из членов Минской группы была Франция, которой сейчас нет. Европейский Союз, опять же, как я уже сказал, не является реальным посредником переговорного процесса. Это некий фактор, который снижает напряжённость, что ли, и позволяет лидерам Армении и Азербайджана разговаривать и лучше понимать друг друга. Что касается Минской группы, на самом деле это не я, а они сами сделали её нефункциональной".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Brüssel formatı Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin təmas qurmaları üçün əlavə dəstəkverici mexanizmdir"

Самое важное

Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
21 июля 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
21 июля 2023 г. 20:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
21 июля 2023 г. 20:22
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
21 июля 2023 г. 20:01
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
21 июля 2023 г. 19:52
Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел
Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел
21 июля 2023 г. 19:43
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам
21 июля 2023 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин
21 июля 2023 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi