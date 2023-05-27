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Президент: Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном

Президент: Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 14:13
Президент: Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном

Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент!

От имени правительства, народа Бразилии и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с Днем независимости Азербайджана. Желаю народу Азербайджана счастья и процветания.

Еще раз подчеркиваю, что Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном для укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны, во взаимных интересах наших народов.

Уважаемый господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Braziliyanın Azərbaycanla birgə işləməkdə davam etməyə hazır olduğunu bir daha vurğulayıram"

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