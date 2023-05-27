Президент: Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном

Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Господин президент!
От имени правительства, народа Бразилии и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с Днем независимости Азербайджана. Желаю народу Азербайджана счастья и процветания.
Еще раз подчеркиваю, что Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном для укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны, во взаимных интересах наших народов.
Уважаемый господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".