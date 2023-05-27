Президент: Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном

Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин президент!

От имени правительства, народа Бразилии и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с Днем независимости Азербайджана. Желаю народу Азербайджана счастья и процветания.

Еще раз подчеркиваю, что Бразилия готова продолжать работать вместе с Азербайджаном для укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны, во взаимных интересах наших народов.

Уважаемый господин президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".