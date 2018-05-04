Президент Бразилии поздравил Ильхама Алиева

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Федеративной Республики Бразилия Mишел Темер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Господин президент.

Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики. Верю, что дружественные отношения между Бразилией и Азербайджаном еще более укрепятся в интересах наших народов и международного сообщества. Несмотря на разделяющее нас большое географическое расстояние, уверен, что наше сотрудничество в различных сферах еще более расширится. Господин президент, еще раз особо подчеркиваю заинтересованность в поддержке такого благородного дела.

Ваше превосходительство, желаю Вам в новый период президентства крепкого здоровья, счастья и успехов".