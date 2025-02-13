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Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе

Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе Братство и дружба между Азербайджаном и Турцией являются гарантом стабильности, безопасности, мира и спокойствия в регионе Южного Кавказа и за его пределами.
Внешняя политика
13 февраля 2025 г. 13:08
Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе

Братство и дружба между Азербайджаном и Турцией являются гарантом стабильности, безопасности, мира и спокойствия в регионе Южного Кавказа и за его пределами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 13 февраля, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Турции в Азербайджане Бирола Акгюна.

По словам президента Азербайджан и Турция всегда находятся плечом к плечу, рядом друг с другом.

Азербайджан с первых дней заявил о том, что он рядом с Турцией и в сирийском вопросе. В этой связи было подчеркнуто, что Азербайджан в координации с Турцией также готов внести свой вклад в обеспечение стабильности, безопасности и решение гуманитарных проблем в Сирии, подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı Cənubi Qafqaz regionunda sülh və əmin-amanlığın zəmanətidir

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