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    ​Президент Болгарии совершит визит в Азербайджан

    Росен Плевнелиев примет участие в работе III Форума открытого общества

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Росен Плевнелиев для участия в работе III Форума открытого общества в апреле текущего года приедет в Баку. Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой. Президент Росен Плевнелиев принял приглашение для участия в работе форума, переданное ему официальными лицами Международного центра Низами Гянджеви.

    Отметим, что III Форум открытого общества состоится 27-30 апреля 2015 года в Баку при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Организатором данного форума является Международный центр Низами Гянджеви. В работе форума примут участие около 200 общественных и политических деятелей из 55 стран мира, среди них будут как бывшие главы государств и правительств, так и действующие политики.

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