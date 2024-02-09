Президент Болгарии поздравил Ильхама Алиева c победой на выборах

Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.

Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Прошу принять мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего избрания президентом Азербайджанской Республики.

Это доказательство успеха, завоеванного Вами в последние годы в своем служении азербайджанскому народу и государству на посту президента. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджан и дальше продолжит всесторонне развиваться.

Пользуясь случаем, выражаю удовлетворение активным и конструктивным двусторонним диалогом, а также выражаю уверенность в дальнейшем развитии и углублении в будущем успешного стратегического партнерства между нашими странами.

Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и новых достижений в деятельности на высшем государственном посту во имя дальнейшего развития Азербайджанской Республики и повышения благосостояния дружественного азербайджанского народа.

Прошу принять мое высочайшее почтение".