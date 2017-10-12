Президент Болгарии посетит с официальным визитом Азербайджан

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Болгарии Румен Радев посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Как ожидается, в ходе визита 13-14 октября состоятся встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Раси-заде, первым вице-спикером Милли Меджлиса Зияфет Аскеровым.

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и партнерства в сфере образования, науки и культуры, сотрудничество в области энергетики и транспорта, в том числе вопрос поставок природного газа из Азербайджана в Болгарию, а также актуальные международные проблемы и вопросы глобальной безопасности.