 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Болгарии направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Болгария Румен Радев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше превосходительство.

    Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и 100-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики, пожелания благополучия Азербайджану и его народу.

    Высоко оцениваю дружественные связи, налаженные во время визита в Вашу страну в октябре 2017 года.

    Уверен, что тесные связи между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться в духе дружбы и доброй воли в интересах наших народов.

    Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности на пути прогресса и развития Азербайджанской Республики.

    Уважаемый господин президент, прошу принять мое глубочайшее почтение".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi