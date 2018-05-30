Президент Болгарии направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Болгария Румен Радев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и 100-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики, пожелания благополучия Азербайджану и его народу.
Высоко оцениваю дружественные связи, налаженные во время визита в Вашу страну в октябре 2017 года.
Уверен, что тесные связи между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться в духе дружбы и доброй воли в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности на пути прогресса и развития Азербайджанской Республики.
Уважаемый господин президент, прошу принять мое глубочайшее почтение".
News DepartmentАвтор новости
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