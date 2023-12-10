Президент Болгарии: На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер

Президент Болгарии: На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер

"На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер".

https://static.report.az/photo/95583d56-9e67-3b2f-bd54-f2dcfcb6a2c6.jpg https://static.report.az/photo/95583d56-9e67-3b2f-bd54-f2dcfcb6a2c6.jpg