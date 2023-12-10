Президент Болгарии: На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер

"На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер".
Как сообщает командированный в Сербию сотрудник Report, об этом заявил президент Республики Болгария Румен Радев на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.
"Позвольте еще раз поблагодарить президентов Вучича и Алиева. Первого октября они приехали в Софию, чтобы присутствовать на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария. Благодаря этому интерконнектору Болгария наконец-то смогла принять азербайджанский газ. У нас была договоренность десять лет назад. В то время мы не могли физически получать газ ни из Европы, ни из Азербайджана. Хочу выразить благодарность президенту Алиеву. Он доказал, что Баку серьезно относится ко всем сделкам и договоренностям. Хотя десять лет назад произошли важные изменения. На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер. Верю, что мы продолжим работать таким же образом",- сказал президент.