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Президент Болгарии: На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер

Президент Болгарии: На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер "На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер".
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 22:04
Президент Болгарии: На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер

"На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер".

Как сообщает командированный в Сербию сотрудник Report, об этом заявил президент Республики Болгария Румен Радев на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Позвольте еще раз поблагодарить президентов Вучича и Алиева. Первого октября они приехали в Софию, чтобы присутствовать на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария. Благодаря этому интерконнектору Болгария наконец-то смогла принять азербайджанский газ. У нас была договоренность десять лет назад. В то время мы не могли физически получать газ ни из Европы, ни из Азербайджана. Хочу выразить благодарность президенту Алиеву. Он доказал, что Баку серьезно относится ко всем сделкам и договоренностям. Хотя десять лет назад произошли важные изменения. На встречах с европейскими коллегами я каждый раз заявляю, что Азербайджан – надежный партнер. Верю, что мы продолжим работать таким же образом",- сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: "Mən avropalı həmkarlarla görüşlərimdə hər dəfə bildirirəm ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır"

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