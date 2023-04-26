Президент Болгарии: Геополитическая ситуация требует, в первую очередь, единства и наилучших решений

Еще один важный момент заключается в том, что данная инициатива повышает уровень наших амбиций. Сегодня мы уже начали говорить о других, более важных проектах. Мы начали говорить о транспортировке энергии будущего – "зеленого" водорода.

Еще один важный момент заключается в том, что данная инициатива повышает уровень наших амбиций. Сегодня мы уже начали говорить о других, более важных проектах. Мы начали говорить о транспортировке энергии будущего – "зеленого" водорода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ , об этом заявил Президент Болгарии Румен Радев 25 апреля на церемонии подписания в Софии "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Подчеркнув, что после церемонии подписания они вместе с Президентом Ильхамом Алиевым отметят открытие нового офиса SOCAR в Софии, Президент Болгарии сказал: "Регулирующая структура Болгарии уже подтвердила лицензию SOCAR Trading на торговлю природным газом на территории Европы. Господин Президент Алиев, хочу поздравить Вас по этому случаю, уверен, что мы добьемся успеха в будущем, так как геополитическая ситуация требует, в первую очередь, единства и наилучших решений".