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Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана позволяет нам играть важную роль в налаживании связей

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана позволяет нам играть важную роль в налаживании связей Благоприятное географическое положение Азербайджана, расположенного на стыке двух континентов – Европы и Азии - является, конечно же, преимуществом, позволяющим нам играть важную роль в налаживании связей.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 11:15
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана позволяет нам играть важную роль в налаживании связей

Благоприятное географическое положение Азербайджана, расположенного на стыке двух континентов – Европы и Азии - является, конечно же, преимуществом, позволяющим нам играть важную роль в налаживании связей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Пять лет назад вместе с нашими партнерами мы запустили проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня, наблюдая рост объема транзитных грузов через нашу страну, мы начали инвестировать в расширение грузинского сегмента проекта Баку-Тбилиси-Карс", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi bizə əlaqələrin qurulması məsələsində mühüm rol oynamaq imkanı verir"

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