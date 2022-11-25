Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана позволяет нам играть важную роль в налаживании связей

Благоприятное географическое положение Азербайджана, расположенного на стыке двух континентов – Европы и Азии - является, конечно же, преимуществом, позволяющим нам играть важную роль в налаживании связей.

Благоприятное географическое положение Азербайджана, расположенного на стыке двух континентов – Европы и Азии - является, конечно же, преимуществом, позволяющим нам играть важную роль в налаживании связей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Пять лет назад вместе с нашими партнерами мы запустили проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня, наблюдая рост объема транзитных грузов через нашу страну, мы начали инвестировать в расширение грузинского сегмента проекта Баку-Тбилиси-Карс", - отметил глава государства.