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Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 20:08
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня Независимости.

Братский азербайджанский народ, пройдя череду нелегких испытаний, сегодня может по праву гордиться успехами в государственном строительстве, развитии экономики и социальной сферы, авторитетом на международной арене.

Минск высоко ценит и искренне дорожит достигнутым уровнем сотрудничества, дружбы и взаимопонимания с Баку.

Уверен, многоплановое белорусско-азербайджанское партнерство будет и впредь укрепляться, обогащаясь новыми перспективными проектами.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения в жизнь всех планов, а жителям Азербайджана - мирного неба и уверенности в завтрашнем дне".

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Версия на английском языке President of Belarus congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevi təbrik edib

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