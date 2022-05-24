Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня Независимости.

Братский азербайджанский народ, пройдя череду нелегких испытаний, сегодня может по праву гордиться успехами в государственном строительстве, развитии экономики и социальной сферы, авторитетом на международной арене.

Минск высоко ценит и искренне дорожит достигнутым уровнем сотрудничества, дружбы и взаимопонимания с Баку.

Уверен, многоплановое белорусско-азербайджанское партнерство будет и впредь укрепляться, обогащаясь новыми перспективными проектами.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и воплощения в жизнь всех планов, а жителям Азербайджана - мирного неба и уверенности в завтрашнем дне".