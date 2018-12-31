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    Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева по случаю наступающего Нового года

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров по случаю наступающего Нового года.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

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