Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева по случаю наступающего Нового года

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров по случаю наступающего Нового года.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.