Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева по случаю наступающего Нового года

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Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров по случаю наступающего Нового года.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В поздравлении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.
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