Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны.

Высоко ценю особое внимание, которое Вы уделяете развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам наших народов. В этой связи возобновляю приглашение посетить с официальным визитом Республику Беларусь.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших неизменных успехов в ответственной деятельности. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким.