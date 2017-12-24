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    Президент Беларуси поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите мои сердечные поздравления по случаю дня рождения.

    Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны.

    Высоко ценю особое внимание, которое Вы уделяете развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам наших народов. В этой связи возобновляю приглашение посетить с официальным визитом Республику Беларусь.

    От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших неизменных успехов в ответственной деятельности. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким.

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