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Президент Беларуси посетит Азербайджан

Президент Беларуси посетит Азербайджан По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов
Внешняя политика
12 апреля 2021 г. 12:55
Президент Беларуси посетит Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

По информации пресс-службы президента Беларуси, в ходе двухдневного визита глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут две встречи. Одна из них состоится сразу по прибытии белорусского лидера в Баку. В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества.

Официальная часть переговоров запланирована на среду. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке President of Belarus to visit Azerbaijan

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