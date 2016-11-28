Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, президента Беларуси в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.





***13:26

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси.

Программой визита предусмотрены переговоры А. Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате «один на один» и в расширенном составе.

Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития азербайджано-белорусских отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, работу по кооперационным проектам, взаимодействие в сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, спорта.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда международных документов.

Запланирована также встреча Александра Лукашенко с премьер-министром страны Артуром Раси-заде.