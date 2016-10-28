Президент Беларуси: Имидж Азербайджана значительно повысился

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Хочу поздравить с экзаменом, который власть хорошо сдала в Азербайджане, - это референдум".

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом на встрече с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, результаты референдума - самое лучшее подтверждение отношения азербайджанского народа в это непростое время к власти: "Это очень большая победа, и я знаю, как это оценено в мире. Всякие разговоры, всякая болтовня отпали сразу, и имидж вашей страны значительно повысился", - подчеркнул президент.