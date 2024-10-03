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Лукашенко: Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран

Лукашенко: Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 12:31
Лукашенко: Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран

Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Минске.

"Мы не нарушаем никакие нормы международного права. Мы не дружим против третьих стран, а делаем все во имя наших народов", - отметил он.

По его словам, закрытых тем в отношениях между двумя странами нет.

12.01

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры во Дворце Независимости с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Как передает Report, об этом сказано в Тelegram-канале Пула Первого.

"Будет много встреч, переговоров в том числе на предприятиях", - говорится в сообщении.

Отметим, что Асадов по приглашению белорусского коллеги Романа Головченко вчера прибыл с официальным визитом в Беларусь.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Belarusla Azərbaycan arasında dostluq üçüncü ölkələrə qarşı yönəlməyib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President of Belarus, PM of Azerbaijan holding talks in Minsk

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