Лукашенко: Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран

Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран.

Дружба между Беларусью и Азербайджаном не направлено против третьих стран.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Минске.

"Мы не нарушаем никакие нормы международного права. Мы не дружим против третьих стран, а делаем все во имя наших народов", - отметил он.

По его словам, закрытых тем в отношениях между двумя странами нет.

12.01

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры во Дворце Независимости с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Как передает Report, об этом сказано в Тelegram-канале Пула Первого.

"Будет много встреч, переговоров в том числе на предприятиях", - говорится в сообщении.

Отметим, что Асадов по приглашению белорусского коллеги Романа Головченко вчера прибыл с официальным визитом в Беларусь.