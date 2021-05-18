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Президент: Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества

Президент: Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества "Рад вас видеть. Уверен, что визит будет успешным. Подробно обсудите с коллегой вопросы нашего сотрудничества в военной сфере. По всем направлениям у нас дела идут хорошо".
Внешняя политика
18 мая 2021 г. 18:19
Президент: Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества
Президент Азербайджана Ильхам Алиев

"Рад вас видеть. Уверен, что визит будет успешным. Подробно обсудите с коллегой вопросы нашего сотрудничества в военной сфере. По всем направлениям у нас дела идут хорошо".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 мая в ходе приема министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина.

"Недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил. Мы провели очень обстоятельный разговор и широкие переговоры по очень обширной повестке двусторонних отношений, в том числе обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества между нашими странами, которые уже имеют давнюю историю, и нацелены продолжать сотрудничество в этом направлении, и также по всем другим направлениям. Потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Belarus və Azərbaycan qarşılıqlı fəaliyyətin, əməkdaşlığın yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir"

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