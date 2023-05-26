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Президент Бангладеш поздравил Ильхама Алиева

Президент Бангладеш поздравил Ильхама Алиева Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 16:17
Президент Бангладеш поздравил Ильхама Алиева

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

Очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами будут укрепляться и впредь.

По случаю этого знаменательного дня желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а народу дружественной Азербайджанской Республики – постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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Версия на английском языке President of Bangladesh sends congratulatory letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Banqladeş Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

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