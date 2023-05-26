Президент Бангладеш поздравил Ильхама Алиева

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

Очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами будут укрепляться и впредь.

По случаю этого знаменательного дня желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а народу дружественной Азербайджанской Республики – постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".