Президент Бангладеш поздравил Ильхама Алиева

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Ваше превосходительство!
Очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.
Уверен, что дружественные отношения между нашими странами будут укрепляться и впредь.
По случаю этого знаменательного дня желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а народу дружественной Азербайджанской Республики – постоянного мира, прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".