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    Президент Бангладеш: Корни братских отношений между странами опираются на историю, общность веры

    Президент Бангладеш направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Ваше превосходительство,

    Рад передать самые искренние поздравления Вам, правительству и народу Азербайджанской Республики по случаю 25-й годовщины дипломатических отношений между Азербайджаном и Бангладеш.

    Корни братских отношений между Азербайджаном и Бангладеш опираются на историю, общность веры, культур и традиций. Уверен в дальнейшем углублении нашего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и коммерции во имя взаимных интересов народов наших дружеских стран.

    Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, а дружескому народу Азербайджана - устойчивого мира, прогресса и процветания.

    Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем уважении".

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