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Президент: Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше

Президент: Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше Сегодня был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, а также вопросы регионального развития и региональной безопасности. У Баку и Исламабада есть полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 13:35
Президент: Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше

Сегодня был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, а также вопросы регионального развития и региональной безопасности. У Баку и Исламабада есть полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время несколько делегаций из Азербайджана посетят Пакистан. "Одна касательно вопросов торговли и инвестиционной миссии, другая – по вопросам энергетического сотрудничества, а третья будет заниматься вопросами сотрудничества в оборонной промышленности", - сказал президент.

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