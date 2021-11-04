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Президент: Бакинский форум превратился в одну из ведущих мировых политических платформ

Президент: Бакинский форум превратился в одну из ведущих мировых политических платформ Бакинский Глобальный форум превратился в одну из ведущих платформ для решения важных вопросов мировой политики
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 10:13
Президент: Бакинский форум превратился в одну из ведущих мировых политических платформ
Ильхам Алиев
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Бакинский Глобальный форум превратился в одну из ведущих платформ для решения важных вопросов мировой политики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

Обращаясь к участникам мероприятия глава государства заявил: "То, что вы собрались сегодня в Баку, говорит о том, что ситуация с COVID улучшается и что вы придаете большое значение этому мероприятию. Сегодня глобальный форум дает возможность обсудить очень важные мировые вопросы. Он превратился в одну из ведущих платформ для решения важных вопросов глобальной политики".

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Версия на английском языке President: Baku Global Forum has transformed into one of leading platforms to address important issues
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Qlobal Bakı Forumu təxirəsalınmaz məsələlərin müzakirəsinə imkan yaradacaq”

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