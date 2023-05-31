Президент: Бакинская энергетическая неделя - одно из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере

Бакинская энергетическая неделя является одним из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере.

Бакинская энергетическая неделя является одним из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"В подтверждении моих слов достаточно только упомянуть тех, кто присылает обращения участникам мероприятия - президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Хочу поблагодарить президента США, премьер-министра Великобритании, их представителей на этом мероприятии за их обращения, за слова поддержки", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что на протяжении почти 30 лет Азербайджан успешно сотрудничает в области энергетики, а сейчас уже и не только в области энергетики, президент Ильхам Алиев сказал: "Правительства США и Великобритании всегда оказывали поддержку всем инициативам, выдвигаемым Азербайджаном по развитию его ресурсов Каспийского моря. Они содействовали строительству нашей энергетической инфраструктуры, что практически изменило энергетическую карту Евразии".