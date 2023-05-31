О нас

Президент: Бакинская энергетическая неделя - одно из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере

Президент: Бакинская энергетическая неделя - одно из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере Бакинская энергетическая неделя является одним из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 12:20
Президент: Бакинская энергетическая неделя - одно из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере

Бакинская энергетическая неделя является одним из ведущих международных мероприятий в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"В подтверждении моих слов достаточно только упомянуть тех, кто присылает обращения участникам мероприятия - президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Хочу поблагодарить президента США, премьер-министра Великобритании, их представителей на этом мероприятии за их обращения, за слова поддержки", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что на протяжении почти 30 лет Азербайджан успешно сотрудничает в области энергетики, а сейчас уже и не только в области энергетики, президент Ильхам Алиев сказал: "Правительства США и Великобритании всегда оказывали поддержку всем инициативам, выдвигаемым Азербайджаном по развитию его ресурсов Каспийского моря. Они содействовали строительству нашей энергетической инфраструктуры, что практически изменило энергетическую карту Евразии".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Baku Energy Week - one of leading international events in energy area

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi