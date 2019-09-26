Президент Азербайджана выразил соболезнования Эмманюэлю Макрону

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону письмо с соболезнованиями.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечален известием о кончине бывшего президента Французской Республики, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака.
Жаку Шираку принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией.
Президента Гейдара Алиева связывали крепкие дружеские отношения с президентом Жаком Шираком. Их встречи, проведенные обсуждения определили курс развития двусторонних отношений между нашими странами. Благодаря совместным усилиям президентов отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Францией прошли большой путь развития.
С самыми приятными впечатлениями вспоминаю многочисленные встречи с президентом Жаком Шираком. Эти встречи придали важный импульс всестороннему развитию азербайджано-французских связей.
За особые заслуги в развитии азербайджано-французских отношений Жак Ширак был удостоен самой высокой награды нашей страны – ордена "Гейдар Алиев", и этот орден Жаку Шираку вручил я.
Разделяя горечь этой тяжелой утраты, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всему народу Франции, семье покойного".
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