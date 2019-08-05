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Президент Азербайджана выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Азербайджана выразил соболезнования Дональду Трампу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженных нападений, совершенных в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.

В связи с этими страшными событиями от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю скорейшего выздоровления раненых".

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