Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС

Президент Азербайджана принял спецпредставителя Европейского союза

13 февраля, 2020 12:48

https://report.az/storage/news/e43eb5c0c71c4cbd63d05b41413b8c5a/d8958c98-5626-40b9-a778-f3442077cf4f_292.jpg 13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Администрацию президента.

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