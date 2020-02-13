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Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС

Президент Азербайджана принял спецпредставителя Европейского союза

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Администрацию президента.

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