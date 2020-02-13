Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Администрацию президента.
13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Администрацию президента.
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