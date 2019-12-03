Президент Азербайджана принял министра транспорта и инфраструктуры Турции

Президент Азербайджана принял министра транспорта и инфраструктуры Тур

3 декабря, 2019 14:02

https://report.az/storage/news/3e5573a9067ffc061b05add38ffe5427/a9245e7c-5251-4de2-917d-a6d17c7558a3_292.jpg Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Мехметом Джахитом Турханом. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.