Президент Азербайджана принял министра транспорта и инфраструктуры Турции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Мехметом Джахитом Турханом.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Мехметом Джахитом Турханом.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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