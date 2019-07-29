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Президент Азербайджана принял министра экономики и финансов Франции

Президент Азербайджана принял министра экономики и финансов Франции

29 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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