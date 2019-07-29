Президент Азербайджана принял министра экономики и финансов Франции

Президент Азербайджана принял министра экономики и финансов Франции

29 июля, 2019 11:11

https://report.az/storage/news/a5570d2f5846cc1653670f08bb59b3af/7d3af68a-e23d-4f05-a4e4-5f9450cb92f9_292.jpg 29 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром экономики и финансов Французской Республики Брюно Ле Мэром. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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