Президент Азербайджана принял губернатора Ростовской области России

3 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Ростовской области Российской Федерации Василием Голубевым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
3 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Ростовской области Российской Федерации Василием Голубевым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Эта новость также доступна на других языках: