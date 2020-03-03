Президент Азербайджана принял губернатора Ростовской области России

Президент Азербайджана принял губернатора Ростовской области России

3 марта, 2020 15:31

https://report.az/storage/news/4720527d184c29b949e77d3d3b82e535/b89e4e54-b5ad-4964-b0eb-890ad223182f_292.jpg 3 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Ростовской области Российской Федерации Василием Голубевым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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