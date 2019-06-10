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Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов

Президент Азербайджана принял делегацию Союза архитекторов

10 июня президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую президентом Международного союза архитекторов Томасом Вониером.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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