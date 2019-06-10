Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов

Президент Азербайджана принял делегацию Союза архитекторов

10 июня, 2019 11:22

https://report.az/storage/news/c52ff522d32443e6eee0ddd624f879a6/76e0bdc9-986b-4710-8102-1bbbaed7a937_292.jpg 10 июня президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую президентом Международного союза архитекторов Томасом Вониером. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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