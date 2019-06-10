Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов

10 июня президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую президентом Международного союза архитекторов Томасом Вониером.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
10 июня президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую президентом Международного союза архитекторов Томасом Вониером.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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