Наверх

Президент Азербайджана поздравил своего казахстанского коллегу

​Президент Азербайджана поздравил своего казахстанского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report, глава азербайджанского государства поздравил Президента Казахстана с днем рождения и пожелал ему успехов в работе на благо развития Казахстана и крепкого здоровья.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о проделанных работах по борьбе с пандемией коронавируса.

Коснувшись недавнего саммита Тюркского совета в формате видеоконференции, главы государств отметили важность этого мероприятия с точки зрения укрепления сотрудничества и укрепления солидарности между странами.

Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев также обсудили вопросы, связанные с перспективами различных направлений успешных двусторонних отношений между нашими странами.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!