​Президент Азербайджана поздравил своего казахстанского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как передает Report, глава азербайджанского государства поздравил Президента Казахстана с днем рождения и пожелал ему успехов в работе на благо развития Казахстана и крепкого здоровья.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о проделанных работах по борьбе с пандемией коронавируса.

Коснувшись недавнего саммита Тюркского совета в формате видеоконференции, главы государств отметили важность этого мероприятия с точки зрения укрепления сотрудничества и укрепления солидарности между странами.

Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев также обсудили вопросы, связанные с перспективами различных направлений успешных двусторонних отношений между нашими странами.