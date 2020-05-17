​Президент Азербайджана поздравил своего казахстанского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.
Как передает Report, глава азербайджанского государства поздравил Президента Казахстана с днем рождения и пожелал ему успехов в работе на благо развития Казахстана и крепкого здоровья.
В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о проделанных работах по борьбе с пандемией коронавируса.
Коснувшись недавнего саммита Тюркского совета в формате видеоконференции, главы государств отметили важность этого мероприятия с точки зрения укрепления сотрудничества и укрепления солидарности между странами.
Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев также обсудили вопросы, связанные с перспективами различных направлений успешных двусторонних отношений между нашими странами.